ТК "Лиман" - всегда в наличие замороженные мясо, рыба, ягоды и овощи
Компания Лиман занимается оптовыми поставками замороженных продуктов питания, молочных продуктов и бакалеи. В ассортименте всегда: замороженная рыба и мясо, мороженое мясо птицы, морепродукты, замороженные овощи и молочные продукты. Подробнее с ассортиментном предлагаемой нами продукции можно ознакомиться в нашем каталоге товаров.
Разделы каталога товаров
Замороженное мясо
Замороженное мясо птицы
Замороженная рыба
Филе рыбное и морепродукты
Замороженные овощи
Молочные продукты и бакалея
Что мы предлагаем
- Широкий ассортимент товара замороженных продуктов питания в наличие.
- Постоянно проводим акции, дарим призы и подарки, а также у нас есть бонусная система скидок.
- Осуществляем доставку товара на дом. По Москве и Московской области - бесплатно.
- Мы являемся партнерами крупнейших Российских и мировых производителей продуктов питания. Поэтому качество наших товаров самое высокое.
- Наши технологи и менеджеры всегда готовы к диалогу, мы поможем Вам с правильным формированием заказа.
Преимущества работы с нами
Возможность покупки больших партий товара
Бесперебойные оперативные поставки
Качество товара, вся продукция сертифицирована
Наличие складов с благоприятным микроклиматом
Акции и специальные предложения для клиентов
Широкий ассортимент, все товары в наличии
Кому пригодится наша продукция
Дом отдыха
Гостиница
Кафе
Столовая
Ресторан
Магазин
Наши продукты, обеспечат Вам здоровье, красоту и долголетие.
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