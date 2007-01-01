ТК "Лиман" - всегда в наличие замороженные мясо, рыба, ягоды и овощи

Т К "Лиман" - всегда в наличие замороженные мясо, рыба, ягоды и овощи

Компания Лиман занимается оптовыми поставками замороженных продуктов питания, молочных продуктов и бакалеи. В ассортименте всегда: замороженная рыба и мясо, мороженое мясо птицы, морепродукты, замороженные овощи и молочные продукты. Подробнее с ассортиментном предлагаемой нами продукции можно ознакомиться в нашем каталоге товаров.

Р азделы каталога товаров

Ч то мы предлагаем

Широкий ассортимент товара замороженных продуктов питания в наличие.

Постоянно проводим акции, дарим призы и подарки, а также у нас есть бонусная система скидок.

Осуществляем доставку товара на дом. По Москве и Московской области - бесплатно.

Мы являемся партнерами крупнейших Российских и мировых производителей продуктов питания. Поэтому качество наших товаров самое высокое.

Наши технологи и менеджеры всегда готовы к диалогу, мы поможем Вам с правильным формированием заказа.

П реимущества работы с нами

Возможность покупки больших партий товара

Бесперебойные оперативные поставки

Качество товара, вся продукция сертифицирована

Наличие складов с благоприятным микроклиматом

Акции и специальные предложения для клиентов

Широкий ассортимент, все товары в наличии

К ому пригодится наша продукция

Дом отдыха Гостиница Кафе

Столовая Ресторан Магазин

Н аши продукты, обеспечат Вам здоровье, красоту и долголетие.

Наш сайт в первую очередь — для успешных и уверенных в себе людей, для тех, кто больше всего ценит здоровье близких и свое собственное, для убежденных сторонников здорового образа жизни. Продукты, которые попадают на ваш стол, прежде всего, должны быть безопасны.

Мы живем в мегаполисе с большим количеством магазинов, супермаркетов и торговых центров. Всюду нам предлагают большой ассортимент продуктов питания, но не всегда их качество удовлетворяет нашим взыскательным требованиям. Наш сайт для тех, кто ценит свое время и бережет деньги.

Каждый продукт в нашем ассортименте уникален, он подбирается с учетом пожеланий и предпочтений покупателей.